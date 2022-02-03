شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مواطن وزوجته بانفجار الغام حوثية جنوب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مواطن وزوجته، امس الاربعاء، بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في منطقة القبيطة جنوب محافظة تعز.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحاج حمود أحمد محمد سيف (61 عاما) وزوجته (58 عاما) استشهدوا متأثرين بإصابتهما بانفجار شبكة ألغام زرعتها المليشيات في أرضهم الزراعية بمنطقة الكرب بالقبيطة .. مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا الحياة .