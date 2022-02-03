استشهاد مواطن وزوجته بانفجار الغام حوثية جنوب تعز

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحاج حمود أحمد محمد سيف (61 عاما) وزوجته (58 عاما) استشهدوا متأثرين بإصابتهما بانفجار شبكة ألغام زرعتها المليشيات في أرضهم الزراعية بمنطقة الكرب بالقبيطة .. مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا الحياة .

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد مواطن وزوجته، امس الاربعاء، بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في منطقة القبيطة جنوب محافظة تعز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012