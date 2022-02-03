عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يقتل 15 حوثيا في تعز وضربات للتحالف في حجة

الخميس 3 فبراير 2022

الخليج 365

قتل وأصيب 35 عنصرا بصفوف الحوثيين، الأربعاء، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني في تعز فيما ضربت مقاتلات التحالف عدة أهداف للانقلابيين في حجة.



وللأسبوع الثاني تدور معارك شرسة بين مليشيات الحوثي من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى في جبهات "جبل حبشي" غربي محافظة تعز، جنوبي البلاد، وذلك إثر مساعي الانقلابيين استعادة مواقع جديدة.

وقال الجيش اليمني في بيان إن "قواته كسرت هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة "العنين" غربي تعز، وألحقوا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأوضح أن "هجوم مليشيات الحوثي استهدف محاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية لكن وحدات الجيش كانوا لها بالمرصاد".

وأسفرت المعارك عن "مقتل ما لا يقل عن 15 إرهابيا من عناصر المليشيات وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية"، طبقا للبيان.

في السياق، وجهت مقاتلات التحالف العربي ضربات موجعة للمليشيات الحوثية بعد دكها بسلسة غارات عدة أهداف عسكرية للانقلابيين المدعومين من إيران في محافظة حجة، غربي اليمن.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني، إن "مقاتلات التحالف استهدفت تحصينات لمليشيات الحوثي شمال "مزارع الجر" بمديرية عبس ومراكز قيادة وسيطرة بمدينة حرض" على الحدود مع السعودية.

ووفقا للبيان فإن الغارات دمرت مقر عمليات للحوثيين وآليات ودوريات، وضربت بشكل مباشر تجمعات للمليشيات ومخازن أسلحة محدثة خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة الإرهابية.

ويعلن التحالف العربي بشكل يومي حصيلة الخسائر البشرية لمليشيات الحوثي، والتي تتعرض لنزيف يومي لا سيما في مأرب، محور أعنف المعارك، والتي استهدف الانقلابيين المدعومين إيرانيا اجتياحها قبل أن تدخل قوات العمالقة على خط المعركة وتنسف أطماعهم.