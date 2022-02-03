عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل رجل وزوجته بانفجار لغم حوثي جنوبي اليمن

الخميس 3 فبراير 2022

الخليج 365

قتل رجل وزوجته، الأربعاء، في انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي في محافظة لحج، جنوبي اليمن.



وانفجر اللغم في المواطن اليمني حمود أحمد (61 عاما) وزوجته (58 عاما)، حينما كانا يحرثان أرضهما قرب منزلهما في بلدة "الكرب" عزلة اليوسفين، مديرية القبيطة شمالي لحج.

وبحسب المصدر فإن عناصر مليشيات الحوثي المتمركزة في جبل "جالس" و"حميض"، و"الطويلة" و"المغنية" في البلدة الواقعة قرب خطوط النار، منعت الأهالي من إنقاذ الضحايا، حيث أطلقت النار على كل من يحاول الاقتراب منهما.

وغامر مجموعة من الشباب اليمني رغم المخاطر بالوصول إليهما، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة، بعدما خسرا كميات كبيرة من دمائهما، بحسب المصدر ذاته.

وتكررت في مناطق يمنية عدة، جرائم قيام مليشيات الحوثي، بمنع الأهالي من إنقاذ ضحايا انفجار الألغام الأرضية.

وفي حادثة مشابهة، منعت مليشيات الحوثي، إنقاذ طفلة انفجر بها لغم فردي محرم دوليا، غرب محافظة تعز، وأطلقوا عبارات السخرية على المدنيين الذين عجزوا في الوصول إليها.

ورغم اشتعال النيران في ملابس الطفلة خولة محمد هزاع، وتدفق الدماء من قدمها المبتورة واستغاثتها المتكررة، إلا أن عناصر مليشيات الحوثي لم ترق نفسهما لحال الطفلة البالغة من العمر نحو 14 عاما، منعوا الأهالي من نجدتها.

وعندما اعتقدوا أنها فارقت الحياة نتيجة دخولها في غيبوبة، سمحوا للأهالي بنقلها إلى مركز طبي قريب من منطقة القوز في مديرية جبل حبشي، غرب محافظة تعز.

وكتب للطفلة خولة حياة جديدة، بعدما تم تزويدها بعدة قرب من الدم لتعويض ما فقدته، فضلا عن إجراء ما يلزم طبيا، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتقدر تقارير يمنية ضحايا ألغام الحوثي بنحو 20 ألف، فيما تشير الأمم المتحدة إلى سقوط 4500 قتيلا وجريحا إثر هذه الفخاخ المميتة.