عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرار جماعي للحوثيين جنوب مأرب وخسائر فادحة في تعز

الخميس 3 فبراير 2022

الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني، الأربعاء، هجوماً لميليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار الميليشيات الحوثية بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين. إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية غربي تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي للجيش، الأربعاء، مشاهد توضح فرارا جماعيا لعناصر المليشيات الحوثية تحت ضربات مدفعية الجيش والعمالقة في جبهة حريب جنوبي مأرب.