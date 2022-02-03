عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت أجواء الإمارات

الأربعاء 2 فبراير 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد.



وقال الوزارة في بيان، إنه تم اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر الأربعاء، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.