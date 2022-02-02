تعز.. وفاة وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري في طريق "هيجة العبد"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخص وأصيب آخرون، الأربعاء، في حادث مروري وقع بطريق هيجة العبد الرابط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن.



وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"، إن "رجلا توفي وأصيب 6 آخرين بينهم امرأة في حادث انقلاب سيارة هايلوكس في طريق هيجة العبد"، مشيرين إلى أن السيارة كان على متنها أيضًا مواشي توفيت بعضها جراء الحادث.



وتشهد طريق هيجة العبد (تقع بين محافظتي تعز ولحج) حوادث مرورية متكررة لا سيما في ظل توقف أعمال الصيانة.



وخلال الأعوام الخمسة الماضية (2017-2021)، وقع 22 حادث مروري في طريق هيجة العبد ما أدى إلى وفاة 42 شخصًا وإصابة 151 آخرين، وفق إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة المرور في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج.



وطريق هيجة العبد هو الشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015 وتسيطر على كافة الطرق الأخرى المؤدية إليها.



كما يعاني الطريق الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظات جنوب وشرق البلاد، من الحفريات والتعرجات الوعرة الأمر الذي تسبب في توقف حركة السير أكثر من مرة.

