نائب الرئيس يلتقي القائمة بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، القائمة بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس، لمناقشة مستجدات الأوضاع وجهود تحقيق السلام في بلادنا.



وعبر نائب الرئيس خلال اللقاء، عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي في دعم بلادنا في مختلف المجالات والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام والتي تقابل بتعنت واستهتار من مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى تعاطي الحكومة والتحالف بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي، والتي تقابلها المليشيات الإيرانية بارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني وتصعيد هجماتها على المدن ومخيمات النازحين وعلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.

وأكد نائب الرئيس، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره إزاء السلوك الإرهابي للحوثيين، وفرض عقوبات رادعة على المليشيات وداعميها الإيرانيين وتصنيف جماعة الحوثي ضمن قائمة الإرهاب الدولية، لما لذلك من تأثير إيجابي في ردع ممارساتها الهمجية والتخريبية وإجبارها على الخضوع لعملية السلام.

من جانبها، أكدت القائمة بأعمال البعثة، استمرار دول الاتحاد الاوروبي في دعم الحكومة اليمنية وكل الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن..مشيرةً إلى دور الاتحاد الأوروبي في المجالين الإغاثي والإنساني.