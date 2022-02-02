بدء اللقاء التشاوري الحكومي لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات والجهات الحكومية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اللقاء التشاوري الحكومي لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي تنظمه أمانة رئاسة الوزراء.



ويناقش اللقاء التشاوري، على مدى يومين، عدد من القضايا المتعلقة بأنشطة ومهام الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والوزارات والجهات الحكومية، وإقرار الخطط العامة التي من شأنها المساهمة بالإصلاح الإداري بمؤسسات الدولة.

وتشمل محاور اللقاء، تنظيم الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء، وقواعد وأوصاف مشروع القرار المقدم لمجلس الوزراء، وخطة عمل مجلس الوزراء السنوية، ومستوى تنفيذ الخطة، وتقييم مستوى تنفيذ قرارات وأوامر مجلس الوزراء، ودور الأمانة العامة للمجلس، وخطط العمل والتقييمات الحكومية، ومتطلبات أعمال التنسيق وعلاقة الاتصال بين الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومرجعيات أعمال الأمانة العامة لتنظيم أعمال مجلس الوزراء.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، أهمية العمل المشترك من أجل ضمان استعادة دور الحكومة في المجتمع وإعادة بناء مؤسسات الدولة مع مراعاة استيعاب المتغيرات الراهنة .. مشددا على ضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بخصوص أهمية التقيد بالمحددات واللوائح والقوانين عند إعداد المشاريع وتقديمها للدولة.

ونوه بأهمية التعاون والتنسيق التام بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء والاستفادة من الخبرات والكوادر لحل أي إشكاليات، والعمل على تنفيذ قرارات وخطط مجلس الوزراء من خلال قيام كل وزارة وجهة حكومية بمهامها ومسؤولياتها المناطة بها على أكمل وجه.

وأكد دماج، أهمية خروج اللقاء بالتوصيات الهامة الكفيلة بتحسين الأداء وتعزيز آليات ومفاهيم التنسيق والتعامل المشترك بين مختلف أطراف العمل الحكومي، لما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستوى معالجة أي إشكاليات والتغلب عليها وتحسين الأداء الحكومي بصورة شاملة.

من جانبه قال الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء رئيس اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري عزيز ناشر : " إن اللقاء يهدف للإسهام بتحسين الأداء الحكومي وتجويد مخرجات عمل مجلس الوزراء، وتعزيز علاقة التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين جهاز مجلس الوزراء من جهة والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى".

كما شدد على أهمية اللقاء في الارتقاء بعمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الوزارات والجهات الحكومية وتحقيق النتائج الممتازة والأهداف المرجوة وفقا للخطط الموضوعة والمحددة .. منوها بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بخصوص تفعيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن.

فيما أثرى المشاركون، اللقاء التشاوري بالعديد من الملاحظات والمقترحات القيمة التي ستساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الأداء الحكومي بمختلف المجالات والقطاعات.