تعز.. الجيش الوطني يقترب من منطقة "الرمادة" وسط انهيارات متسارعة في صفوف الحوثيين

يواصل الجيش الوطني انتصاراته الميدانية في المواجهات التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من محاور القتال غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية لـ "يمن شباب نت" إن وحدات من الجيش والمقاومة مستمرة في التقدم باتجاه منطقة الرمادة غربي تعز ونحو الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة .



وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تواصل قوات الجيش شن هجمات على مواقع متقدمة للمليشيا الحوثية في منطقة العنين التابعة لمديرية جبل حبشي.



وفي وقت متأخر من مساء أمس خاضت قوات الجيش الوطني، معارك عنيفة في جبهة العنين، تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وكان مدير مديرية جبل حبشي فارس المليكي، قال لـ "يمن شباب نت"، الثلاثاء، إن "قوات الجيش أحرزت تقدما نوعيا في جبهة شرف العنين بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، وسط خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوف الميليشيات".



وأضاف أن جثث عناصر ميليشيا الحوثي متناثرة على الجبال والشعاب في المنطقة، مؤكدا أن الميليشيات تعيش حالة انهيار جراء ضربات قوات الجيش وطيران التحالف.



ومنذ نحو أسبوعين تخوض قوات الجيش والمقاومة بغطاء جوي من التحالف، معارك عنيفة ومستمرة ضد مليشيات الحوثي في جبهات مديرتي جبل حبشي ومقبنة، تمكنت خلالها من السيطرة على مواقع حاكمة.

