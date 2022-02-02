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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة علي محمد حدوره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
بعث نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي محمد حدوره.
وأشار نائب الرئيس، في البرقية إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته.
وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.