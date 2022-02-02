نائب الرئيس يعزي في وفاة علي محمد حدوره

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار نائب الرئيس، في البرقية إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع