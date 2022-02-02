اخبار الخليج / اخبار اليمن

نائب الرئيس يعزي في وفاة علي محمد حدوره

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة علي محمد حدوره والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة علي محمد حدوره.

 

وأشار نائب الرئيس، في البرقية إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته.

 

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا