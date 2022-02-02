تقرير حقوقي: مليشيات الحوثي ارتكبت 1134 حالة إختطاف واخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين خلال عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً ارتكبت 1134 حالة إختطاف واخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين بينهم نساء واطفال وجعلهم دروع بشرية خلال الفترة من 1يناير 2021م وحتى 31 ديمسبر 2021م.



واوضحت الشبكة في تقرير لها وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، والبيضاء،والضالع، وامانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

واشار التقرير، الى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

ولفت التقرير، الى ان جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والضغط على الخصيتين بواسطة الكلبشات البلاستيك ووضع الإبر تحت الأظافر والحرق بالسجائر والاذلال..مؤكداً ان المليشيات الحوثة ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.