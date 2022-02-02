واشنطن تعلن نشر مقاتلة من الجيل الخامس لدعم دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نشر طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في المنطقة، لإرسال رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف بجانب دولة الإمارات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن الوزير أوستن بحث مع ولي عهد أبوظبي هجمات الحوثيين الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الإمارات، مجددا إدانته الشديدة للهجمات الحوثية المستمرة.

وأضافت، أن وزير الدفاع شدد على التزامه بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، واستمرار التعاون في تقديم الدعم المعلوماتي، وفي مجال الدفاع الجوي.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الوزير أوستن أكد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الولايات المتحدة تدعم دولة الإمارات باعتبارها شريكا استراتيجيا طويل الأمد.

وتابع البيان، أن الوزير أوستن أبلغ ولي عهد أبوظبي أن الولايات المتحدة تعتزم نشر طائرة مقاتلة من الجيل الخامس بالمنطقة لإرسال رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف بجانب دولة الإمارات.

وفي وقت سابق، أشادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمهنية القوات المسلحة الإماراتية، في مواجهة التهديدات الحوثية لأراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، الإثنين: "بالحديث عن التهديدات في المنطقة، رد الجيش الأمريكي في وقت سابق من اليوم على هجوم صاروخي داخلي على دولة الإمارات".

وتابع: "نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات على أراضيها، نقف بالطبع مع دولة الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم".

وأكد أكثر من مسؤول أمريكي في وقت سابق تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، في مواجهة هجمات المليشيات الحوثية على أراضيها.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة تعتبر أن دولة الإمارات شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، وتلتزم بدعم شراكتها معها.

وتعزز تلك التصريحات توجه الإدارة الأمريكية للضغط على مليشيات الحوثي، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها قدمت توصيات لإدارة الرئيس جو بايدن، بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.