الحكومة تعلن السماح لدخول سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة



أعلنت الحكومة اليمنية السماح لسفن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، في ظل أزمة وقود خانقة في مناطق سيطرة الحوثيين.



وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك – في تغريدة بموقع "تويتر" - "أن الحكومة اليمنية سمحت لعدد من سفن المشتقات النفطية للوصول لميناء الحديدة، استجابةً لاحتياجات الصناعات التي تحركها الأعمال الإنسانية".



وتعيش مناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ نحو ثلاثة أسابيع، وبلغ سعر البنزين 20 ليتر في السوق السوداء 28 الف ريال، في ظل طوابير طويلة في بعض المحطات حيث يحتاج الانتظار في الطابور نحو ثلاثة أيام للحصول على تموين محدود.



ولم يعلن الحوثيين عن وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، في الوقت الذي يتهمون التحالف باحتجاز نحو تسع سفن من المشتقات النفطية، مما أدى للازمة، في الوقت الذي يقول التحالف ان الحوثيون يفتعلون أزمة.



ويمنع الحوثيون دخول أي شاحنات من المشتقات النفطية من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وتحتجز العشرات بمداخل المدن، وهو ما يزيد من تفاقم الازمة الخانقة.