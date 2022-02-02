عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيات الحوثي تغتال براءة الأطفال في مأرب

الأربعاء 2 فبراير 2022

الخليج 365

بين قتيل وجريح ونازح غدت حال الأطفال في مأرب جراء ما اقترفت يد مليشيات الحوثي الإرهابية هناك.



"قتل البراءة".. جريمة الحوثي في مأرب

تقرير يمني حديث صدر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان عن الفترة من أكتوبر 2014 وحتى ديسمبر 2021 بعنوان "قتل الطفولة"، يكشف تعرض الأطفال في مأرب شرقي اليمن لانتهاكات جسيمة ترتقي لجرائم حرب.

وطالب التقرير الذي قدم عديد التوصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدراج مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وقوائم الملاحقة الجنائية لمنتهكي حقوق الأطفال في العالم، وتقديم قيادتها إلى المحاكمات الدولية جراء الجرائم المرتكبة.

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمحاكمة كل من تسبب أو ساهم بإطلاق الصواريخ والقذائف العشوائية على المدنيين لا سيما النساء والأطفال في مأرب، وكل من ساهم في زراعة الألغام والعبوات المتفجرة وإدراجهم في قوائم العقوبات الدولية.