"معضلة الأمن القومي".. معهد إيطالي: التوتر المتزايد هو السيناريو المحتمل في التصعيد الحوثي الإماراتي

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم الحوثيون أبو ظبي مرتين في أسبوع، بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ازداد إدراك المخاطر بشكل كبير، فلن تكون الأمور كما كانت سابقا، أدركت القيادة الإماراتية، سيدة الإستراتيجية، فجأة مدى صعوبة تحقيق التوازن بين الأمن القومي والطموحات الإقليمية، وفق معهد إيطالي.



قال المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية «ISPI» في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - "على الرغم من مسار التصحيح في السياسة الخارجية، فإن الإمارات تقف الآن في عين العاصفة، فبعد عقد من الموقف العسكري التوسعي في الشرق الأوسط، قد يكون الأوان قد فات على الإمارات العربية المتحدة لتجنب ردود الفعل العكسية".



في 17 يناير، أعلن الحوثيون عن هجوم ضد أبو ظبي، العاصمة الغنية بالنفط في الإمارات، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عمال أجانب - وهو حدث غير مسبوق، واستهدفت الضربة الصاروخية والطائرة بدون طيار منشأة نفطية رئيسية، مما تسبب أيضًا في اندلاع حريق في مطار العاصمة الدولي.



لأول مرة، تم استخدام نظام الدفاع الصاروخي ثاد الأمريكي الصنع والمملوك للإمارات العربية المتحدة لاعتراض صاروخ، دفع هجوم أبو ظبي خام برنت القياسي إلى أعلى سعر له منذ سنوات.





سببان وراء الهجمات

الحوثيون والإمارات لاعبان متنافسان في حرب اليمن المستمرة منذ سبع سنوات، في عام 2019 سحبت الإمارات قواتها من اليمن، لتحتضن الدبلوماسية الإقليمية لكن الإماراتيين ما زالوا يدعمون حلفائهم اليمنيين المسلحين، إيران الراعي الرئيسي للحوثيين هي "المعضلة الحقيقية".



هناك سببان وراء الهجمات، الأول له علاقة مباشرة بساحة المعركة في اليمن، في الواقع لا تزال الإمارات تدعم الحلفاء المسلحين المحليين الذين ساهمت في تنظيمهم وتدريبهم وتجهيزهم في 2015-2019، عادت قوات النخبة الشبوانية السابقة (التي أعيدت تسميتها إلى قوات دفاع شبوة) إلى محافظة شبوة.



والأهم من ذلك، أنه في أواخر عام 2021، انتشرت كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة، حدث هذا لأن الحوثيين كانوا يحتلون مناطق استراتيجية في مناطق اليمن الغنية بالطاقة، تمنع هذه الكتائب فعليًا انتصارًا عسكريًا للحوثيين: فسرعان ما استعادوا مناطق شبوة الثلاث التي فقدوها، بالإضافة إلى حريب مأرب، بعد أسابيع قليلة من انتشار العمالقة شن الحوثيون هجماتهم على أبو ظبي.



السبب الثاني يتعلق بميزان القوى الإقليمية وإيران، إذ أن طهران تدعم الحوثيين بالأسلحة المهربة والتدريب، من خلال الهجوم، بعث الحوثيون وإيران برسالة إلى الإمارات... مفادها أنهم لا يستطيعون فقط بل هم مستعدون لضرب الأراضي الإماراتية مباشرة (كما حدث ضد المملكة العربية السعودية مع أرامكو السعودية في عام 2019).



يشعر الحوثيون بأنهم محاصرون في اليمن، في حين أن الوقت ينفد بالنسبة لإعادة إطلاق الاتفاق النووي الإيراني، في عام 2019، أدرك الإماراتيون أنه لم يعد من الممكن وجود قوات في الخارج وأنها ستكون بمأمن في الوطن، الهجمات المتكررة على السفن التجارية قبالة سواحل الإمارات وعلى أرامكو السعودية دفعت الإماراتيين لسحب جنودهم من اليمن. لقد فتحوا باب الحوار الإقليمي، وكذلك الحوار مع إيران.





هذا هو السبب في أن هجوم أبو ظبي يمثل نكسة للإمارات: لقد قامت بالفعل بإعادة ضبط سياستها الخارجية، وتحولت من موقف "استعراض القوة" إلى موقف "حماية القوة"، وللسبب نفسه لا يزال المسؤولون الإماراتيون حريصين على عدم إلقاء اللوم على إيران، حتى بشكل غير مباشر، في محاولة لإبقاء الحوثيين في ملف منفصل عن طهران، قائلين إنه "بما أن الحوثيين أنفسهم أعلنوا مسؤوليتهم، فلا شك فيمن سيجب معاقبته جراء الهجمات.



لكن التنسيق بين الحوثيين وإيران لا يمكن استبعاده، ربما أخطأت الإمارات في تقدير أن دعم الحلفاء اليمنيين قد يكون له ثمن على الأمن القومي أيضًا، من ناحية أخرى اليمن مهمة استراتيجيًا للغاية بالنسبة للإمارات يمنع فقدانها أو التخلي عنها.



ما الذي يريده الحوثيون والإماراتيون في اليمن؟



منذ عام 2021، يخوض الحوثيون معركة حاسمة في اليمن، لقد شنوا هجومًا بريًا على مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا، محافظة مأرب غنية بمجالات الطاقة التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، لذلك إذا انتصر الحوثيون، فيمكنهم الادعاء بأنهم انتصروا في الحرب، وسيكون لديهم عوائد لإدارة نصف اليمن.



معركة مأرب هي أيضًا معركة المملكة العربية السعودية: السعوديون هم الداعم الرئيسي للحكومة، والخصوم الرئيسيون للحوثيين، مع تقدم الحوثيين عبر مأرب، كانت الإمارات تخشى أن يتمكنوا أيضًا من اختراق الجنوب: فقد دخلوا فعليًا إلى محافظة شبوة، لكن المناطق الجنوبية هي دائرة نفوذ الإمارات في اليمن: وبالتالي، أصبحت معركة مأرب أيضًا شأنًا إماراتيًا.



من خلال نشر ألوية العمالقة، تسعى الإمارات إلى تحقيق هدفين، الأول هو إظهار الولاء للسعودية بالتنسيق مع السعوديين الذين يوفرون غطاء جوي للعمالقة وتقدم الجيش بضربات جوية. الهدف الثاني - والأهم - هو حماية مصالحها الاستراتيجية في اليمن: السيطرة غير المباشرة على السواحل والجزر والموانئ وأنابيب الطاقة والمحطات القريبة من مضيق باب المندب وبحر العرب، تخضع هذه المناطق الآن لسيطرة القوات المدعومة من الإمارات في الغالب.





جبهة البحر الأحمر

الهجمات الجوية على أبو ظبي ليست أول إنذار يرسله الحوثيون إلى الإمارات، في بداية يناير 2022 استولى الحوثيون على سفينة الشحن روابي، التي ترفع العلم الإماراتي في جنوب البحر الأحمر، قبالة الساحل اليمني، وبحسب الإمارات كانت السفينة تحمل معدات طبية، فيما زعم الحوثيون أنها كانت تنقل "أصولاً عسكرية"، لا تزال السفينة وطاقمها الأحد عشر محتجزين في الخارج، ووصفتها السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة لانا نسيبة بأنها "قرصنة".





ماذا سيأتي بعد ذلك؟ سيناريو واحد.. وسيناريو كابوس



التوتر المتزايد وليس التصعيد المباشر، هو السيناريو الأكثر احتمالا على المدى القصير إلى المتوسط، حيث حذر الحوثيون سكان الإمارات من الاقتراب من المنشآت الحيوية، وصرحت الإمارات بأنها تحتفظ بالحق في الرد، لكن الإماراتيين ليس لديهم مصلحة في التصعيد الآن، دبي تستضيف أيضا إكسبو ولا يريدون المخاطرة بإلحاق المزيد من الضرر بصورة مركز آمن وعالمي للتجارة والسياحة.



على سبيل المثال، وقع هجوم أبو ظبي عندما كان رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات العربية المتحدة، ووافق على بيع صواريخ أرض -جو، علاوة على ذلك، تدرك الإمارات أن الولايات المتحدة لن تتسرع في الدفاع عنها، كما يتضح من عدم وجود رد فعل أمريكي بعد هجوم أرامكو السعودية في عام 2019.



من ناحية أخرى، فإن الحوثيين وبدرجة أقل إيران أيضًا لن يفعلوا ذلك، فلديهم مصلحة في التصعيد المفتوح، إنهم يحاولون توجيه الخيارات السياسية لدولة الإمارات على سبيل المثال دفع الإماراتيين لتقليل الدعم لحلفائهم في اليمن - وليس لإثارة رد فعل واسع النطاق، لديهم نفوذ طالما أنهم قادرون على تنفيذ الهجمات.



ومع ذلك على كلا الجانبين فإن خطر سوء التقدير حقيقي، هناك سيناريو مرعب: وهو انه قد يتم استهداف الإمارات من قبل الحوثيين على أساس أسبوعي، كما هو الحال في السعودية منذ سنوات، هذا من شأنه أن يضر باستمرار بسمعة الأمن في الإمارات العربية المتحدة، علاوة على ذلك في حين أن الحوثيين يضربون في الغالب المناطق الجنوبية في السعودية وتلك الأقل ثراءً والمتاخمة للبر، فإن الاتحاد الإماراتي هو إقليم أصغر - ومركز عبور - مصنوع من "دول المدن".



بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه معضلة كبيرة، الأمن القومي أمر حتمي، لكنهم يعرفون أيضًا أن الحلفاء اليمنيين المسلحين لهم دور حاسم في القوة الإقليمية التي بنوها على مدى عقد من الزمان.