الفريق الهندسية تنتزع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الحوثية في بيحان وحريب

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام وألوية العمالقة نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديريات بيحان بشبوة ومديرية حريب جنوبي مأرب.



وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الثلاثاء، بأن الفرق الهندسية قامت بنزع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في الطرقات والمدارس والمزارع.



وأكدت الفرق الهندسية، أن العمل جار ومستمر حتى تطهير جميع مديريات بيحان وحريب من هذه الأفة الخبيثة التي زرعتها المليشيات الحوثية.



وأمس الإثنين، أتلفت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام، 7700 لغم وعبوة ناسفة، بعد تفكيكها ونزعها في مديريات بيحان غرب شبوة، وحريب مأرب.



وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت الأسبوع الماضي، 6800 لغم وعبوة ناسفة حوثية نزعتها من مديريات بيحان بعد تحريرها من مليشيات الحوثي.





- فيديو :