مكتب الخدمة بمأرب يشكل فريق لإعداد وترتيب صرف العلاوات السنوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أقر مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة مأرب، تشكيل فريق عمل لتنفيذ توجيهات الحكومة بشأن إعداد وتجهيز إجراءات وآليات صرف العلاوات السنوية لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة في المحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير المكتب سعود اليوسفي ماجاء في تعميم وزارتي المالية والخدمة المدنية من قواعد وأسس وإجراءات تنظم عملية صرف العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط في المحافظة وآليات تنفيذ التوجيهات الحكومية بشأن صرف العلاوات المؤجلة خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2020م التي أقرت الحكومة صرفها ابتداء من يناير القادم 2022م تبعا للآليات المنظمة لذلك.

وأقر المجتمعون تشكيل فريق عمل يضم مدراء إدارات الموارد البشرية في جميع المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية في المحافظة والرفع ببيانات الموظفين بالغي أجل التقاعد خلال الفترة المحددة ليتسنی للمكتب إصدار الفتاوى الخاصة بإطلاق العلاوات وصرفها وفقاً للوائح والقوانين وتعميم وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بهذا الخصوص.