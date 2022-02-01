اللجنة الوطنية للتحقيق تعقد لقاء مع مدراء اقسام الشرط لمناقشة تفعيل المساءلة والحد من الانتهاكات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عقت اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم لقاء موسع بالقيادات الأمنية ومدراء اقسام الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة تفعيل آليات المساءلة والحد من الانتهاكات.



واوضح رئيس اللجنة القاضي احمد المفلحي أهمية تفعيل اليات المساءلة الداخلية من قبل الأجهزة الأمنية خصوصا اقسام الشرطة في سبيل الوصول الى خفض مستوى الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان، وهو الجانب الذي تحرص اللجنة على تفعيله من خلال اعمالها بالتحقيق عبر التخاطب مع وزارة الداخلية ومدراء الامن وعقد لقاءات مباشرة مع القيادات الأمنية لمناقشة الوقائع المنسوبة لأفراد تابعين لتلك الجهات.

وفي اللقاء الذي حضره 25 من ضباط اقسام الشرط بعدن، جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوضع حقوق الانسان والتي اخذت صدى ورأي عام ودور الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الضحايا المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لاسيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة وحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

وخرج اللقاء الموسع الذي اداره أعضاء اللجنة الوطنية بعدد من مقترحات التعاون بين اللجنة واقسام الشرط وفي مقدمتها توضيح إجراءات المساءلة المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية ورفد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالوقائع التي تتابعها اللجنة ، وضرورة رفع قدرات منتسبي الامن بمواضيع حقوق الانسان وحماية الفئات المستضعفة.