"الهبة الحضرمية" تتوعد بالتصعيد حتى الإفراج عن المحتجين المعتقلين وتجدد رفضها للتجنيد المليشاوي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب لقاء شعبي حضرمي، سلطات المحافظة بسرعة الإفراج عن الشيخ بن حريز ورفاقه دون شرط أو قيد، متوعدين ببدء خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة.



جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي دعت له قيادة الهبة الحضرمية "مخيم العيون"، أمس الاثنين.



وحمّل بيان صادر عن اللقاء، السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ صالح بن حريز ورفاقه المحتجزين في مدينة المكلا .



وكانت سلطات المكلا اعتقلت مطلع الأسبوع الماضي، رئيس الهبة الحضرمية الشيخ صالح بن حريز، وعشرات المعتصمين المطالبين بالحقوق.



وندد البيان بالقمع الذي تعرض له المحتشدون السلميون في مدينة المكلا، مؤكدين على استمرارية النهج السلمي للهبة خلال الفترة المقبلة.



وأمس الاثنين، قال مصدر حكومي مسؤول، إن "الحكومة وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ملتزمة بتأمين احتياجات ومطالب المواطنين المشروعة في محافظة حضرموت وكل المحافظات والتخفيف من معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة"، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وطالب قيادات الهبة الجهات الحكومية المعنية بمنع أي محاولات للتجنيد من أي طرف خارج مؤسسات الدولة كونه سيجر المحافظة للصراع والاقتتال الداخلي.



ويوم السبت الفائت، دشنت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، تدريب مجندين موالين لها في معسكر مستحدث في وادي حضرموت، تحت مسمى قوات "دفاع حضرموت".