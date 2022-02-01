تدشين فعاليات الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بمرض السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن البرنامج الوطني لمكافحة السرطان بوزارة الصحة العامة والسكان، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الأسبوع الخليجي السابع للتوعية بمرض السرطان للفترة من 1 حتى 7 فبراير الجاري، وذلك انطلاقا من مركز الحياة للكشف المبكر التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن.



ويشارك في هذه الفعاليات مراكز علاج الأورام في محافظات عدن وحضرموت وتعز وشبوة، كما تساهم في الفعاليات عدد من المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة السرطان من خلال تقديم المحاضرات العلمية المتخصصة في مجالات التشخيص والعلاج، بما في ذلك الدعم النفسي والتوعية بطرق الوقاية والكشف المبكر عن المرض، إضافة إلى لقاءات إعلامية وإذاعية وتلفزيونية ونزول مجتمعي إلى المساجد والمدارس ومخيمات النازحين واللاجئين.

وأكد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، أهمية الفعاليات في الاسهام برفع الوعي الصحي تجاه مرضى السرطان .. معربا عن أمله بتحقيق الفعاليات والأنشطة المختلفة النتائج المرجوة منها .. داعيا إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاح فعاليات الحملة الخليجية السابعة للتوعية بمرض السرطان.

من جانبها استعرضت رئيس اللجنة التحضيرية للأسبوع الخليجي الدكتورة هدى باسليم، برنامج الأسبوع الخليجي التوعوي بمرض السرطان الذي سيتضمن أنشطة مختلفة تشمل محاضرات توعوية وندوات وورش عمل علمية ومعارض وأطباق خيرية وتوجيه رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع نشرات ومطويات للتعريف بمرض السرطان وطرق انتشاره وكيفية علاجه وتقديم قصص النجاح للطواقم الطبية العاملة في مراكز مكافحة السرطان.

فيما أوضح نائب مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في عدن إبراهيم بامفروش، أن الفعاليات تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي حول عوامل الخطورة المُسبّبة للإصابة بالسرطان، وتشجيع الكشف المُبكر عن السرطان وأهميته في تحسين فرص الشفاء .. مؤكدا حرص المؤسسة على المشاركة في كافة الأنشطة التي من شأنها المساهمة بالتصدي للمرض.