البنتاجون يشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة صواريخ الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمهنية القوات المسلحة الإماراتية، في مواجهة التهديدات الحوثية لأراضيها.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون، أمس الإثنين: "بالحديث عن التهديدات في المنطقة، رد الجيش الأمريكي في وقت سابق من اليوم على هجوم صاروخي داخلي على دولة الإمارات".

وأضاف كيربي خلال المؤتمر أن هذا تضمن تنشيط بطاريات صواريخ "باتريوت"، بالتزامن مع جهود القوات المسلحة الإماراتية، مؤكدا أن الجهود المشتركة نجحت في التعامل مع التهديد بدون وقوع إصابات أو خسائر.

وتابع في هذا الصدد قائلا: "نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات على أراضيها. نقف بالطبع مع الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم".

وأكد أكثر من مسؤول أمريكي في وقت سابق تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، في مواجهة هجمات المليشيات الحوثية على أراضيها.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن دولة الإمارات شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، وتلتزم بدعم شراكتها معها.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تتعاون بشكل مكثف مع شركائها في دولة الإمارات، لمواجهة الاعتداءات الحوثية.

وتعزز تلك التصريحات توجه الإدارة الأمريكية للضغط على مليشيات الحوثي، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها قدمت توصيات لإدارة الرئيس جو بايدن، بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ذات تهديد إقليمي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" تؤيد تقييم البنتاجون بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.