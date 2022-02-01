"التعاون الخليجي" تؤكد أن الإرهاب الحوثي تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د.نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه الميليشيا لوقف هذه الأعمال الإرهابية.



وأشاد الحجرف، بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية الإماراتية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه دولة الإمارات ولم ينجم عنه خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد الحجرف، تضامن ووقوف المجلس مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.