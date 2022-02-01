انعقاد اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عُقد في العاصمة الأردنية عمان، امس اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، ضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك.



كما شارك في الاجتماع كل من ماريون ليلاسي نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، وكارلوس رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى فنيين من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.

وثمن الوزير باذيب، الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم بلادنا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية..مشيراً الى الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كشريك فاعل ورئيسي لليمن وإسهاماته في العديد من المجالات التنموية..مشيداً بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على جهودها المتميزة في دعم اليمن في مجال بناء القدرات المؤسسية لإعادة الإعمار والتعافي وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون وتعزيز الصمود الاقتصادي.

وتطرق باذيب، إلى الوضع الاقتصادي والإنساني الباعث على القلق في اليمن .. مشيراً إلى خسارة الاقتصاد حوالي 126 مليار دولار من ناتجه المحلي وتصاعد معدلات التضخم، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة وانخفاض الإيرادات وتدهور مستوى المعيشة، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية مستفحلة اضرت بحياة ومعيشة 80 بالمائة من السكان، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمائة والفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان، فضلا عن تعطل الكثير من المرافق الحيوية في مجال الكهرباء والتعليم والصحة والتعليم والمياه والبيئة نتيجة التدمير الذي أصاب أجزاء واسعة من البنية التحتية، الآمر الذي يستدعي تكاتف جميع المانحين من أشقاء وأصدقاء اليمن لمساعدة اليمن في الخروج من أزمته.

واستعرض وزير التخطيط، الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار من خلال العديد من الأولويات على رأسها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام والتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار المالي وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفايروس كورونا، فضلاً عن رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات الدولة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.

حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجة، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري.