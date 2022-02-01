التحالف العربي يشن سلسلة غارات جوية على مواقع في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مقاتلات التحالف ليل الاثنين – الثلاثاء، سلسلة غارات جوية في محافظتي صنعاء وتعز.



وقالت مصادر محلية وسكان لـ"يمن شباب نت"، أن مقاتلات التحالف شنت نحو 12 غارة جوية في صنعاء ومحيطها في لنحو ساعتين في ظل تحليق مكثف للطيران.



وأفادوا "أن دوي انفجارات عنيفة هزت الاحياء السكنية نتيجة استهداف معسكر الإذاعة في الحصبة ومعسكر الصيانة في بالإضافة إلى مواقع أخرى".



كما استهدف التحالف بعدة غارات مواقع في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء، وفق مصادر محلية.



وفي تعز، شن طيران التحالف العربي غارة جوية استهدفت تجمعات مليشيا الحوثي في مدخل منطقة الصراهم، غربي تعز، وفق ما نقل محور تعز العسكري.



ولليوم الثاني على التوالي يشن التحالف غارات مكثفة على العاصمة صنعاء بعد خمسة أيام من التوقف الكلي، ويأتي ذلك عقب استهدف الامارات بصاروخ بالسيتي اطلقه الحوثيين مساء الاثنين، وقال وزارة الدفاع الإماراتية انها تصدت لها.