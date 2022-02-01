عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل البراءة.. جريمة الحوثي في مأرب

الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365

يتعرض الأطفال في محافظة مأرب، شرقي اليمن، لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.



وكشف تقرير يمني رسمي حديث، عن مقتل وإصابة 1028 طفلا نتيجة إطلاق مليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والألغام والعبوات الناسفة في محافظة مأرب منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وعرض التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة مأرب بعنوان "قتل الطفولة" جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية بحق الطفولة بالمحافظة الغنية بالثورات النفطية، من أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتوزعت الجرائم ما بين القتل والإصابة والاعتداءات والتعذيب والاعتقالات وزراعة الألغام ونهب المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال من المدارس واقتحام ونهب المؤسسات العامة والخاصة والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري.