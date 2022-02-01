عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يوسع مكاسبه العسكرية غربي تعز

الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365

وسعت قوات الجيش الوطني من مكاسبها غربي محافظة تعز، الإثنين، واستعادت مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.



وأكد قائد عسكري يمني أن قوات الجيش دحرت مليشيات الحوثي من عدة مواقع غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غرب البلاد، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في مديريتي جبل حبشي ومقبنة.

وقال قائد اللواء 17 مشاة العميد عبدالملك الأهدل، إن الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية ودعم كبير وفاعل من طيران تحالف دعم الشرعية، حرر تباب الجبيرية، والصفراء والقاعدة في جبهة العنين، بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز.

وأضاف العميد الأهدل، أن المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير عدد من المناطق الاستراتيجية في مديريتي مقبنة وجبل حبشي، مضيفا أن المواجهات أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح.

وأوضح أن عددا كبيرا من الآليات والمعدات التابعة لمليشيات الحوثي دٌمرت بنيران قوات الجيش وغارات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكد الأهدل، أن طيران التحالف كان له الدور الأكبر في إحراز هذه الانتصارات، مشيراً إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وفق الخطط المرسومة حتى تحرير كامل محافظة تعز من وجود المليشيات الحوثية الإرهابية.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي بنيران الجيش وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة تعز.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المواجهات تركزت في الجبهة الشرقية وفي جبهتي العنين ومقبنة غربي تعز، إثر محاولة مليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن "المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية".

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهات القتال غرب تعز، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتدور معارك بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي غرب محافظة تعز بالتزامن مع معارك في مأرب والبيضاء شرقي اليمن.