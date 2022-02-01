هل تساهم هجمات الحوثي على الإمارات بتوحيد المصالح والأجندات المتباينة للرياض وأبو ظبي في اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - رجح كاتب أمريكي أن تساهم هجمات الحوثي الأخيرة على الإمارات، في خلق وحدة أكبر بين الرياض وأبو ظبي فيما يخص مواقفهم المتباينة حول المسألة اليمنية، مشيرا إلى أن الهجمات على المدن الرئيسية في الخليج تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى امتداد الصراع إلى ما وراء اليمن وأجزاء من المملكة العربية السعودية.



وقال جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لـ"جولف ستيت اناليتكس" وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية مقرها واشنطن، "مع اعتبار أبو ظبي الحوثيين تهديدًا خطيرًا بشكل متزايد للإمارات، فإن أهمية تضارب المصالح والأجندات المتعارضة للرياض وأبوظبي في اليمن سوف تتضاءل".

وأضاف في مقال نشرة موقع «TRT WORLD» - ترجمة "يمن شباب نت" – "لسوء الحظ، تشير الأعمال العدائية المتفاقمة بين الحوثيين والإمارات إلى أن نقطة نهاية الصراعات اليمنية المتقاطعة من المحتمل ألا تلوح في الأفق في أي مكان".



وأشار: "ان إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد بتوسيع الحرب في اليمن إلى ما هو أبعد من اليمن وأجزاء من المملكة العربية السعودية، وهناك تداعيات وخيمة على أمن شبه الجزيرة العربية".



يرسل الحوثيون رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة حول إعادة تأسيس دور أبو ظبي كعضو أكثر محورية في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.



مع نجاح القوات التي ترعاها الإمارات مثل الوية العمالقة في عكس بعض مكاسب الحوثيين في عامي 2020 و2021، يريد المتمردون الذين يحكمون صنعاء منذ أواخر عام 2014 أن تفهم الإمارات أن طائراتهم المسيرة وصواريخهم يمكن أن تستمر في تهديد مصالحها الأمنية والاقتصادية الحيوية، وبأنه طالما أن أبو ظبي لا تزال متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في اليمن، يجب أن يعيش الإماراتيون في ظل تهديدات مستمرة لوطنهم.



تعرف الإمارات أن مثل هذه التهديدات ليست مجرد كلام فارغ. فكما يتضح من هجمات هذا الشهر، فإن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن لديها القدرة على ضرب قلب الإمارات.





يجب عدم الاستهانة بالضرر النفسي الذي لحق بهجمات 17 و24 يناير / كانون الثاني. حيث يعد الحفاظ على تصورات السلام والاستقرار والأمن المحكم أمرًا بالغ الأهمية لدعم سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص كونها وجهة سياحية آمنة ومركزًا للتجارة والأعمال الدولية ودولة تتمتع بمناخ استثمار أجنبي جيد.



تمتلك الإمارات موارد عسكرية ومؤسسات أمنية بارعة في حماية نفسها، لكن لا يزال هناك سبب وجيه يجعل الإماراتيين قلقين من استمرار تهديد الحوثيين، حيث يصعب الدفاع أمام الهجمات الصاروخية.



فمع جغرافيا أصغر بكثير، تفتقر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الصغيرة الأخرى إلى العمق الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر عندما يتعلق الأمر بهجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار، يدرك الحوثيون هذا الضعف.



السياسة الخارجية



سيستغرق إدراك كيفية تأثير تكثيف الأعمال العدائية بين الحوثيين والإمارات على مواقف السياسة الخارجية لأبو ظبي مزيدًا من الوقت، فمن المؤكد أن الإماراتيين يريدون تجنب أن يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء، وقد شعرت القيادة في أبو ظبي بالحاجة إلى الرد بقوة.



وعلى نفس المنوال، فإن الإمارات ليست مهتمة بتصعيد تدخلها بشكل كبير في اليمن، حيث بات التحالف الذي تقوده السعودية بالكامل، والذي كانت الإمارات جزءًا منه منذ عام 2015 منهكا.





كيف يتوافق الانفراج مع إيران مع حسابات أبو ظبي؟



رحبت الإمارات بفرصة الانخراط مع الإيرانيين في حوار في وقت تتجه فيه دول الخليج نحو خفض التصعيد. تؤكد حقيقة أن المسؤولين الإماراتيين لم يلوموا إيران رسميًا على هجمات 17 و24 يناير/ كانون الثاني مدى استجابة الإمارات بحذر للأحداث والنظر في العديد من مصالحها المعرضة للخطر حاليًا.



يبدو أن أبو ظبي ستحرص على فصل القضايا في تعاملها مع إيران ومواصلة التعامل مع الجمهورية الإسلامية دبلوماسياً عندما يخدم ذلك المصالح الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



على مر السنين، تمكن الإماراتيون، أكثر بكثير من السعوديين، من الاقتراب من إيران بطرق ذكية وعملية، ومن المرجح ألا تغير هجمات 17 و24 يناير بشكل أساسي استراتيجيات الإمارات للتعامل مع طهران.



ومع ذلك، فإن تصعيد الإماراتيين لعملياتهم العسكرية ضد الحوثيين دون عكس الذوبان في علاقة أبو ظبي بطهران قد يكون أمرًا صعبًا. إذ أن هناك توازنات دقيقة ستشعر الإمارات بالضغط من أجل تحقيقها.





من المهم النظر في كيفية تأثير هجمات الحوثيين على الإمارات على تحالف أبو ظبي مع الرياض. فليس سراً أن الإمارات والسعودية كانا على مقاربات مختلفة فيما يتعلق بالمسألة الجنوبية لليمن.



مع تعزيز أبو ظبي لمصالحها في جنوب اليمن في سياق إمبراطورية بحرية تمتد من دبي إلى إفريقيا بينما تركز السعودية في الغالب على الوضع مع الحوثيين في شمال اليمن، اتبعت هاتان القوتان العربيتان أجندات متضاربة في اليمن.



فقد بقي اتفاق الرياض، الذي سعى إلى حل النزاع بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة للرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الإمارات، فوضويًا وصعب التنفيذ دائمًا.



ربما مع اعتبار أبو ظبي للحوثيين تهديدًا خطيرًا بشكل متزايد للإمارات العربية المتحدة، فإن أهمية تضارب المصالح والأجندات المتعارضة لهاتين الدولتين العربيتين في اليمن سوف تتضاءل.





دور أمريكي غير مؤكد



ليس من الواضح ما إذا كانت الإمارات ستحاول خفض التصعيد في اليمن أم لا. وتشمل المتغيرات المهمة مقدار الدعم الذي ستقدمه إدارة بايدن لأبو ظبي وإلى أي مدى سيذهب البيت الأبيض لدعم الإمارات في مواقفها تجاه اليمن.



يدفع الإماراتيون بايدن وفريقه إلى التراجع عن قرارهم بشطب تصنيف الحوثيين كإرهابيين. يجب على البيت الأبيض أيضًا أن يأخذ في الاعتبار الحساسيات المحيطة بالمحادثات في فيينا وأن يأخذ في الاعتبار الطرق المحتملة التي يمكن من خلالها لتصعيد العنف في اليمن تقويض الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



على أي حال، فإن الطريقة التي تستجيب بها واشنطن لتكثيف الأعمال العدائية بين أبو ظبي والحوثيين ستؤثر بشكل كبير على تصورات الإمارات للولايات المتحدة كضامن أمني في الخليج.



فقد غذى رد إدارة ترامب الباهت في أعقاب الهجمات الإيرانية على منشآت النفط السعودية في عام 2019 تصورات حول الانسحاب الأمريكي من المنطقة، والتي يمكن أن تستمر في خلق التداعيات الجيوسياسية الخطيرة خارج اليمن.