وزير الداخلية يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الأمنية بمحافظة عدن، لمناقشة الاوضاع الامنية.



واكد الاجتماع، على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وسرعة العمل على توحيد الأجهزة الأمنية، وربط جميع الأجهزة الامنية في المنافذ من خلال غرفة عمليات تابعة لشرطة عدن..مستعرضاً سبل مكافحة التهريب بالمنافذ والتصدي لعمليات تزوير الجوازات ورفع مستوى الوعي بأهمية تطوير العمل في المنافذ، وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها.

كما تطرق الاجتماع، إلى الصعوبات التي خلفتها معضلة ايقاف النيابات والمحاكم.

وثمن وزير الداخلية، جهود اللجنة الأمنية بعدن..مؤكداً دعمه المتواصل والكبير لها لما يخدم العاصمة المؤقتة عدن وساكنيها.

وأكدت اللجنة الامنية، حرصها على التعامل مع كافة المهاجرين غير الشرعيين بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان مع الحفاظ على امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.