قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي بنيران أبطال الجيش وغارات التحالف في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة تعز.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن المواجهات تركزت في الجبهة الشرقية وفي جبهتي العنين ومقبنة غربي تعز، إثر محاولة المليشيا الإيرانية استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية".

وأضاف المصدر " أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية".

وفي السياق، استهدف طيران التحالف، مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهات القتال غرب تعز، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.