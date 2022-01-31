شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يناقش تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لوران بوكيرا، تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

