شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يناقش تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لوران بوكيرا، تسهيل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأكد المهندس الماس، استعداد الهيئة تقديم كافة التسهيلات القانونية وتذليل كافة الصعوبات بما يضمن قيام برنامج الغذاء العالمي بمهامه الإغاثية والإنسانية .. مشيداً بجهود البرنامج المبذولة في سبيل تقديم المساعدات الاغاثية والانسانية .