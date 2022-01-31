شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الدورة الأولى لمجلس جامعة لحج للعام 2022م والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشَّن وزير التعليم العالي و البحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومحافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، الدورة الأولى لعمل مجلس جامعة لحج للعام 2022م.



وأعلن الوزير الوصابي، بدء الانطلاقة الفعلية لجامعة لحج..مؤكداً علي أهمية توحيد الجهود للعمل التنموي للجامعة بالإمكانات المتاحة.

من جانبه، اكد المحافظ تركي، دعم السلطة المحلية لجامعة لحج، والمساهمة في التغلب على الصعوبات الماثلة أمامها.