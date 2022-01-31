شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام"ينتزع 3.233 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 3.233 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2022م، زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة، منها 101 لغماً مضاداً للأفراد، و2.302 لغماً مضاداً للدبابات، و516 ذخيرة غير متفجرة، و314 عبوة ناسفة، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 14.039 لغماً..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 314 ألفًا و891 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.