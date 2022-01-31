بلادنا تدين استمرار ميليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ادانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الاماراتية من اعتراضها واسقاطها.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان " أن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة و تهديدها للامن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الاعيان المدنية والمدنيين العزل في ظل عدم وجود رادع دولي يرغمها على تعديل سلوكها العدواني".

واضاف البيان " أن السلوك الارهابي التي تنتهجه المليشيات الحوثية نابع من تنفيذها لأجندات خارجية تعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي لاسيما دول مجلس الامن اتخاذ موقف حازم وتصنيف المليشيات كمنظمة ارهابية".

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير واجراءات لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشاتها الحيوية.