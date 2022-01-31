‏الارياني يدين تكثيف مليشيا الحوثي زراعة الألغام بشكل عشوائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات تكثيف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران زراعة الألغام بشكل عشوائي، والتي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء .



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المليشيا الحوثية زرعت الألغام بكثافة في الطرق الرئيسية والفرعية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات المحاددة في محافظة البيضاء، ومنعت حركة المواطنين في تلك المناطق‏".

وأضاف الارياني" ان زراعة مليشيا الحوثي للالغام بكثافة في الطرق الرابطة بين مديرية بيحان ومحافظة البيضاء ادى إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، وفرض حصار مطبق على قرابة 12 الفاً من أبناء مديرية ناطع، وقرابة عشرة آلاف من ابناء مديرية نعمان، إضافة إلى قطع شبكة الاتصالات عن المديرية للأسبوع الثالث على التوالي"‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين وعلى رأسها جريمة زرع الألغام بشكل عشوائي، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".