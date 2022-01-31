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طلاب جامعة حضرموت ينظمون وقفات احتجاجية تنديداً باعتقال زملائهم

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المنامة - ياسر ابراهيم - نظم  الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت الاحد، عدداً من الوقفات الاحتجاجية داخل الكليات تنديدا باعتقال زملائهم من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

ورفع الطلاب، لافتات تطالب بإطلاق سراح جميع  المعتقلين المتظاهرين سلمياً من زملائهم دون قيد أو شرط.

وناشد الطلاب المتضامنون، بضرورة إطلاق سراح زملائهم، من أجل عودتهم إلى المقاعد الدراسية وانتظامهم في العملية التعليمية.

وأقيمت الوقفات التي نظمها الاتحاد، داخل مجمعات فلك والغليلة والمستقبل ومجمع الكليات بالمساكن وكلية الطب بابن سيناء بساحل حضرموت.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد اعتقال الطلاب حيث أكد على حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات والخطوات التصعيدية اللازمة .

واعتقل عدداً من الطلاب ضمن حملة اعتقالات طالت الشيخ صالح بن حريز القيادي في الهبة الحضرمية، وعددا من رفاقه، من قبل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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