الجوف.. مليشيات الحوثي تختطف طفلا من قبائل بني نوف وتقتاده إلى جهة مجهولة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الارهابية، مساء أمس السبت، على اختطاف طفل يبلغ من العمر ١١ عاماً في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي بقيادة المدعو "أبو بدر بن رهمة"، اعترضت طريق الطفل مسفر بن هادي جريم (١١ عاماً) أثناء عودته إلى منزله في الطريق الرابط بين مديريتي الحزم والمصلوب واقتادته الى جهة مجهولة.



وحملت القبائل القيادي الحوثي المدعو فيصل بن حيدر مسؤولية التخطيط لهذه الجريمة، في حين دُعيت قبائل بني نوف التي ينتمي اليها الطفل إلى اجتماع لتحديد موقف القبائل من هذه الجريمة وتتدارس خيارات الرد عليها، وفقا للمصادر.



والجمعة الماضية، اندلعت مواجهات مسلحة بين مليشيات الحوثي ومسلحين من قبائل بني نوف بالقرب من معسكر اللبنات شرق الحزم مركز محافظة الجوف.



ومؤخرا صعدت مليشيات الحوثي الإيرانية، ضد قبائل بني نوف وعمدت إلى استفزاها نتيجة مواقف القبيلة الرافضة لممارسات المليشيات، وذلك في محاولة لإخضاع القبائل بالقوة.