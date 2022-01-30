بدء امتحانات معاهد التعليم الفني بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم العالي والفني عبدربه المحولي، اليوم في المعهد المهني والصناعي بعدن، اختبارات الفصل الاول للعام الدراسي 2021 - 2022م.



وتشمل الاختبارات المستوى التقني الصناعي والتجاري ومستوى الدبلوم المهني الصناعي على مستوى المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظات المحررة .

وفي التدشين أكد المحولي ، على اهتمام الوزارة بتطوير وتحسين العملية التعليمية والاختبارية في كل المعاهد التعليمية حسب المعايير الحديثة التي تواكب التطور الحاصل في العالم بمختلف التخصصات ، وتسهيل كافة الاجراءات المطلوبة تنفيذها لتسير الاختبارات الفصلية والوزارية .. مبينا بأن المجتمع بحاجة الى كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات وتسهم في اعادة تعافي الاقتصاد الوطني .