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بدء امتحانات معاهد التعليم الفني بعدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء امتحانات معاهد التعليم الفني بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم العالي والفني عبدربه المحولي، اليوم في المعهد المهني والصناعي بعدن، اختبارات الفصل الاول للعام الدراسي 2021 - 2022م.

 

وتشمل الاختبارات المستوى التقني الصناعي والتجاري ومستوى الدبلوم المهني الصناعي على مستوى المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظات المحررة .

 

وفي التدشين أكد المحولي ، على اهتمام الوزارة بتطوير وتحسين العملية التعليمية والاختبارية في كل المعاهد التعليمية حسب المعايير الحديثة التي تواكب التطور الحاصل في العالم بمختلف التخصصات ، وتسهيل كافة الاجراءات المطلوبة تنفيذها لتسير الاختبارات الفصلية والوزارية .. مبينا بأن المجتمع بحاجة الى كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات وتسهم في اعادة تعافي الاقتصاد الوطني .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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