لَحِق بزوجته.. وفاة مواطن متأثرًا بإصابته جراء قصف مليشيا الحوثي منزله بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي المواطن عبد الله سعيد، اليوم السبت، متأثرا بإصابته، إثر القصف الذي شنته مليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى وفاة زوجته وتفحم جسدها.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عبدالله سعيد" توفي، متأثرًا بإصابته بجروح بالغة، جراء قصف وإحراق منزله في حي الشماسي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية الثلاثاء الماضي".

وحسب المصادر، فقد التحق المواطن عبد الله سعيد بزوجته التي تفحّم جسدها، وفارقت الحياة على الفور، فيما لا يزال أربعة من أطفالهما يرقدون في المستشفى؛ نتيجة إصابتهم بإصابات متفاوتة بالجريمة ذاتها.

وليل الثلاثاء الماضي، شنت مليشيا الحوثي، قصفا عنيفا على حي الشماسي بمدينة تعز، ما أدى إلى مقتل زوجة عبد الله سعيد، وإصابة زوجها، بجروح بليغة جراء حريق منزلهم؛ عقب استهدافه بقصف من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.