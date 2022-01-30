مأرب.. تدشين إعادة التيار الكهربائي إلى حريب بعد تحريرها من الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة مأرب، السبت، إعادة خدمة التيار الكهربائي إلی عموم عزل وقری مديرية حريب وذلك بعد أشهر من انقطاعها خلال فترة سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية علی المديرية.

ونقلت وكالة سبأ عن مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمأرب وعضو لجنة تطبيع الأوضاع في حريب عبد الهادي الشبواني، أن المؤسسة أعادت تشغيل محطة كهرباء حريب بعد استكمال عملية إصلاح الشبكة المتضررة من الحرب.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمأرب الشبواني، أنه تم تزويد محطة الكهرباء بـ (90) ألف لتر من الديزل اللازمة لتشغيلها.

واشار الشبواني، إلی أن إعادة خدمة التيار الكهربائي تأتي ضمن جهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع في مديرية حريب وإعادة أهم الخدمات الأساسية إليها، بعد تحريرها من سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.