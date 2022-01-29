لقاء بعدن يناقش مشاريع صندوق الطرق والجسور في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي - عدن المهندس معين الماس، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وكيل محافظة أبين حسين الجنيدي، تدخلات ومشاريع الصندوق في صيانة طرقات محافظة أبين، ضمن خطة الصندوق للعام الحالي 2022م التي تشمل مشاريع بعدد من المحافظات بتمويل محلي وخارجي.



وقال المهندس الماس " إن مشاريع الصندوق في أبين ستشمل مشروع باتيس الذي تم الانتهاء من إعداد دراساته، ومشروع استكمال خط العرقوب، إضافة إلى إجراء صيانة روتينية لشوارع لودر، وذلك ضمن المشاريع الممولة خارجيا بإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور".

من جانبه أكد وكيل أبين الجنيدي، أهمية مشاريع الطرقات في أبين لتخفيف معاناة المواطنين والمسافرين من خلال تحركاتهم اليومية في إطار مناطق ومديريات أبين والسفر عبر الطرق المارة من وإلى المحافظات الأخرى عبر أبين.