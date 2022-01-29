العولقي يناقش مع فريق البرنامج السعودي الاحتياجات الأساسية والتنموية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ شبوة عوض الوزير، امس، مع فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة المهندس محمود ياسين، خطط الفريق السعودي المتمثلة بتنفيذ مسوحات ميدانية وجمع معلومات بيانية حول أولويات احتياجات كافة مديريات شبوة من المشاريع الأساسية والتنموية، تمهيدا لرفعها إلى قيادة البرنامج.



وأكد المحافظ العولقي، الحرص على إنجاح جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي الهادفة إلى تقديم الدعم لمحافظة شبوة من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للتدخلات المختلفة.

فيما استعرض مدراء عموم وممثلو قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكان والمياه والصرف الصحي والكهرباء والزراعة وجامعة شبوة ورعاية المعاقين، مصفوفة احتياجاتهم الفعلية من المشاريع المختلفة لدعم البنية الأساسية لتنمية تلك القطاعات، وكذا احتياجات استكمال عدد من المشاريع المتعثرة، لتلبية احتياجات المجتمع في مديريات شبوة.