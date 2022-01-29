وكيل وزارة الداخلية يطلع على سير العمل الجمركي في منفذ شحن الحدودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، اليوم، على سير العمل الجمركي في منفذ شحن الحدودي وطبيعة سير الإجراءات الجمركية والأمنية في الجمرك .



وتعرف وكيل وزارة الداخلية من مدير عام جمرك منفذ شحن سالم عقيل، على طبيعة سير العمل في المنفذ والإجراءات المتخذة في الجوازات والتأشيرات للمسافرين..مستمعاً من قيادات إدارات المنفذ والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى شرح لمجمل الصعوبات التي يواجهونها وسبل تجاوزها لتسهيل حركة المسافرين ونقل البضائع عبر المنفذ .

وعبر اللواء الامير، عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة على جهودها وما تقدمة من دعم ورعاية واهتمام للمنشأت بالمنفذ لاستقرار عمله وتذليل الصعوبات امامه..مثمناً جهود افراد الاجهزة الامنية والعسكرية بمنفذ شحن ودورهم في مكافحة ظاهرة الجريمة والتهريب، وحث الاجهزة الامنية والعسكرية إلى مضاعفة الجهود واليقضة والحذر أثناء أداء مهامهم وواجباتهم والعمل على تسهيل وانجاز معاملات المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة إلى الأهمية الاقتصادية التي يمثلها منفذ شحن الجمركي في رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد وأهمية تطوير البنية التحتية.