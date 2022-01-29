شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية المكسيك يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت الولايات المتحدة المكسيكية الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و مارسيلو إبرارد وزير خارجية المكسيك.



وأكد خلال الاتصال الهاتفي إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا وقوف بلاده مع دولة الإمارات في إجراءاتها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

كما تقدم بالتعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع 17 يناير الجاري وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.