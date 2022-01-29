قتلى وجرحى بقصف صاروخي حوثي على عسيلان شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون بينهم مدنيين، بقصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، الليلة الماضية، على مديرية عسيلان، شمال غرب شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن شخصين بينهم (مسفر صالح الحارثي) قتلا وأصيب آخرون، بقصف بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي و استهدف منطقة الصفحة في مديرية عسيلان.



وأوضحت المصادر أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تضرر مسجد المنطقة.



وكانت مليشيا الحوثي قد تبنت الهجوم الصاروخي عبر بيان لمتحدثها العسكري "يحيى سريع" الذي زعم فيه أنه استهدف تجمعات قوات مدعومة من الإمارات.



يذكر أنه في التاسع عشر من الشهر الجاري قُتل خمسة مدنيين وأصيب ستة آخرين إثر قصف ميلشيات الحوثي استهدف محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية عين بمحافظة شبوة، أدى أيضا إلى احتراق عدداً من السيارات التي كانت بجوار المحطة للتزود بالوقود.

