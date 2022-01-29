أكثر من مليار و600 مليون ريال اجمالي الموارد المالية بوادي وصحراء حضرموت للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام المنصرم 2021م، واحد مليار و634 مليون و375 الف و640 ريال بنسبة تحصيل 116 بالمائة من ربط الموازنة ونسبة 129 بالمائة من المقابل للعام السابق 2020م.



وأوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح بلغت 968 مليون و838 ألف و877 ريال ، حيث بلغت الإيرادات المحلية 473 مليون و455 الف و642 ريال بنسبة تحصيل 111 بالمائة من ربط الموازنة و 116 بالمائة من المقابل للعام السابق 2020م.

واشار بن شعبان الى ان الإيرادات المشتركة، بلغت 495 مليون و383 ألف و235 ريال بنسبة تحصيل 126 بالمائة من ربط الموازنة و131 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2020م.

و أشاد مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء بالجهود المبذولة من الجميع التي أثمرت بزيادة نسب تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة لعام 2021م على مستوى الربط ، وكذلك على مستوى المقابل، حيث بلغت نسبة الزيادة للموارد المحلية عن الربط 11 بالمائة وعن المقابل 16 بالمائة..منوهاً ان الموارد المشتركة بلغت نسبة الزيادة 26 بالمائة عن الربط، و31بالمائة عن المقابل للعام السابق 2020م..مؤكدا أن تحقيق ذلك جاء بفضل جهود وتكاتف الجميع في السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية.