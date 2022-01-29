اختتام البرنامج التوعوي لمدارس التعليم الأساسي "نظافتي طريق نجاحي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اختتم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، البرنامج التوعوي لمدارس التعليم الأساسي "نظافتي طريق نجاحي" الذي نفذه صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت بالشراكة مع إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون.



وشمل البرنامج الذي استمر على مدى عام دراسي كامل 2020 – 2021م تنفيذ مبادرتين [ مبادرة اجمل وانظف مدرسة و مبادرة مجتمعية ] بمشاركة 12 فريق من طالبات جماعتي النظافة وانصار البيئة من مدارس التعليم الاساسي للبنات وذوي الاعاقة بسيئون.

واكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، على أهمية تعزيز ثقافة النظافة المجتمعية واهميتها.. مشيدا بالشراكة بين صندوق النظافة وادارة التربية والتعليم بهدف نشر هذه الثقافة للحفاظ على المدارس والشوارع والحارات بجماليتها والتعريف بخطورة عدم النظافة في الصحة والحياة العامة وغيرها .

وجرى في ختام الاحتفال تكريم المدارس الفائزة في المبادرتين.