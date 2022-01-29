شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطلع على استعدادات منتخب المكفوفين للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، على استعدادات منتخب المكفوفين لكرة الهدف للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة في البحرين خلال الفترة من 18 - 26 فبراير القادم.



وخلال لقائه مع أعضاء المنتخب بحضور وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي اشاد الكثيري بروح المثابرة التي لمسها من اللاعبين ..مبدياً تقديم كل الدعم لانجاح مشاركتهم في البطولة وإبراز مواهبهم على الصعيد القاري.