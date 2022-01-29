شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها بأقسى العبارات الهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجم عنه خسائر مادية.



وعبرت الجمهورية اليمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تقوض حرية الملاحة الجوية وتهدد أمن واستقرار العراق الشقيق، وذلك منطلقا من موقف اليمن الثابت لرفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد أمن المنطقة.

وشددت على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات في مواجهة الارهاب لحفظ أمنه واستقراره وحماية مواطنيه.