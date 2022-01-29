إب.. ثلاثة قتلى و6 جرحى في حوادث أمنية مختلفة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شابان وامرأة، وأصيب ستة آخرون في حوادث أمنية منفصلة شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن عامل نظافة قتل برصاص مسلحين كانا يعبثان بسلاح آلي في أحد شوارع مدينة إب.



وأضافت أن شاب يعمل في نظافة الشوارع يُدعى "وجدان فيصل هائل" قتل برصاص مسلح في شارع كلية التربية المتفرع باتجاه منطقة "جبل الشجاع" بمدينة إب، أثناء عبث بالسلاح بين صديقين في الشارع العام.



وفي مديرية العدين (غرب)، قُتل شاب يدعى "أسامة حمود ملهي نصر الحميدي" برصاص صديقه "عيسى علي عبده حمود الحميدي" ، في منطقة "الكراب" بعزلة السارة بمديرية العدين، أثناء المزاح بالسلاح بينهما.



وأقدم زوج على قتل زوجته طعنا بمنطقة "مفرق حبيش" شمال مدينة إب، وسط ظروف وملابسات غامضة.



وفي مديرية ريف إب، سقط خمسة جرحى في اشتباكات مسلحة في منطقة "السحول" شمال مدينة إب، بين مسلحين من بيت "نجاد" وآخرين من أبناء منطقة "شعب يافع" في نزاعات أسرية.



وتعرضت امرأة لاعتداء وحشي نقلت على إثره للمستشفى، إثر اقتحام منزلها من قبل مسلحين وسرقة مجوهرات لها في إحدى قرى مديرية بعدان (شرق إب).



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، فوضى أمنية عارمة، وانتشار واسع للجريمة الجنائية.

