مقتل مدني واثنين من فريق نزع الألغام بانفجار عبوة ناسفة جنوب مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة، أحدهم مدني، واثنان، من العاملين بفرق نزع الألغام، التابعة لقوات العمالقة، بانفجار عبوة ناسفة، اليوم الجمعة، جنوب محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن ثلاثة من المواطنين قتلوا، بينهم المدني، (يحيى أحمد العقيلي) وعاملين اثنين بفرق نزع الألغام هما (محمد أحمد اليافعي، وعبدالمنعم الناخبي)، بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين، أثناء محاولة تفكيك ألغام أمام منزل المواطن العقيلي بمنطقة "جراذا" بمديرية حريب.

يأتي هذا بعد إعلان قوات الجيش والعمالقة تحرير مديرية حريب من عناصر مليشيا الحوثي.

وعمدت مليشيا الحوثي على زراعة الألغام والعبوات الناسفة في محاولة لوقف تمدد قوات الجيش باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.